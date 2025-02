Sant’Agata vicina agli ultimi: il pranzo solidale con il presidente della Cei Zuppi

le celebrazioni

Nella chiesa di San Nicolò l'Arena l'iniziativa promossa dalla Diocesi con Sant'Egidio, Caritas e altre associazioni

Tavoli rotondi per condividere la devozione per Sant’Agata e un momento di raccoglimento lontano dalle periferie della città: il presidente della Cei Matteo Zuppi e l’arcivescovo Luigi Renna hanno pranzato insieme con le persone sole e fragili nella chiesa di San Nicolò l’Arena, durante il tradizionale pranzo di Sant’Agata promosso dall’Arcidiocesi di Catania e dal Comitato per la Festa col coordinamento della Comunità di San’Egidio e della Caritas Diocesana e la collaborazione di diverse sigle associative ed enti del terzo settore della città.

L’impegno dei volontari

Centinaia i volontari impegnati per garantire un pasto caldo e un momento di conforto e di ascolto rivolto alle famiglie, ai bambini e alle persone sole, includendo tutte le fasce a rischio marginalità per cucire incontri e creare un dialogo finalizzati a costruire strade di solidarietà in un momento dell’anno speciale per tutta la città. Il “Pranzo di Sant’Agata” nasce appunto come segno tangibile per comunicare il messaggio agatino a coloro che vivono nelle periferie esistenziali e che le associazioni di volontariato diocesane e cittadine accolgono e curano nel corso di tutto l’anno. Un appuntamento che celebra la necessità di operare in una continuità in grado di annodare gli eventi speciali di incontro con le esigenze della quotidianità dai beneficiari.

L’iniziativa è un momento di festeggiamento autentico, vicino al cuore della martire, avente come scopo quello di onorare la “Santa” mostrando amore per chi soffre e donando ai più bisognosi un momento di riconosciuta dignità e di gioia. La speranza è che, in tal modo, la festa sia “nostra” in senso pieno, arrivando così dappertutto, permettendo di dimenticare, almeno per un giorno, il peso della solitudine e della povertà, risvegliando le nostre coscienze spesso assopite davanti al dramma di situazioni di precarietà e sofferenza del mondo attuale.