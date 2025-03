Sap, Macaluso confermato segretario provinciale di Catania

sindacato autonomo di polizia

Il decimo congresso provinciale

Leonardo Macaluso, Sovrintendente in forza presso la DIGOS di Catania,è stato riconfermato Segretario Provinciale del Sindacato Autonomo di Polizia (SAP) dellaprovincia etnea. La sua rielezione è avvenuta per acclamazione al termine del 10° Congressoprovinciale, che ha visto la partecipazione di oltre 70 delegati e più di duecentottanta poliziottiaderenti al SAP. Macaluso, che ha assunto la carica di Segretario Provinciale a settembre 2023, haricevuto un forte mandato di fiducia dai suoi colleghi, consolidando così il suo impegno a tutela deidiritti dei poliziotti e a favore della sicurezza della comunità.

Durante il congresso, sono stati annunciati importanti cambiamenti nel team di leadership del SAP.Francesco Altavilla, già vice segretario provinciale, è stato nominato Segretario ProvincialeAggiunto. Il Dr. Antonio Bello è stato riconfermato Vice Segretario, mentre due nuovi vicesegretari, Enzo Magri e Giuseppe Finocchiaro, sono stati introdotti nella squadra. Il nuovo consiglioprovinciale, composto da 30 membri, avrà il compito di portare avanti le politiche sindacali e dirappresentare le istanze degli operatori delle forze di polizia.

Uno degli eventi più significativi del congresso è stato la conferenza sul tema “Due diritti aconfronto: diritto a manifestare e diritto alla sicurezza”, che ha suscitato un ampio dibattito.L’iniziativa è stata moderata da Giuseppe Coco, segretario generale aggiunto del SAP, e ha visto gliinterventi di relatori di grande rilievo, tra cui Dr. Gianni Tonelli – Presidente Onorario SAP, ilQuestore di Catania Dr. Giuseppe Bellassai, l’avv. Enrico Trantino – avvocato penalista del foro diCatania e Sindaco della città Etnea, l’avv. Agatino Cariola – avvocato costituzionalista del foro diCatania e professore ordinario all’Università di Catania (UNICT), e l’avv. Rachele De Stefanis delforo di Genova. Inoltre, sono stati invitati e hanno partecipato all’evento S.E. il Prefetto dott.ssaMaria Carmela Librizzi, lo storico già Presidente del SAP Rosario Indelicato, il SegretarioRegionale SAP Piero Billitteri, il Sen. Salvo Pogliese, l’On. Nicola D’Agostino, il DirigenteGenerale Dr. Emanuele RICIFARI, IL Dirigente Generale Dr. Spampinato Nicola, il Cappellanodella Polizia di Stato Padre Salvatore Interlando, Dirigenti della Polizia di Stato, SAPPE poliziaPenitenziaria, SIM Carabinieri, CONFSAL, a testimonianza dell’importanza dell’incontro e delvalore della collaborazione tra le istituzioni.