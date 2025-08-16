Sbalzo di tensione, casa in fiamme a San Giovanni la Punta: due anziani in ospedale

il rogo

Tensione e paura in via della Regione

Un grave incendio ha distrutto un’abitazione al secondo piano di via della Regione, a San Giovanni La Punta, probabilmente in seguito a un massiccio sbalzo di tensione.

L’episodio ha avuto luogo in una casa dove si era già verificato un evento simile circa due settimane fa, spento in quell’occasione dal proprietario stesso. Secondo i primi accertamenti, un’anomala corrente di 392 Watt – ben oltre il massimo consentito per le abitazioni, che è di 220 Watt – ha scatenato l’incendio. Le prese elettriche del salone e della camera dei bambini sono esplose, innescando le fiamme che hanno rapidamente avvolto e distrutto l’intera casa. La situazione è stata particolarmente critica per i due anziani residenti al piano inferiore, impossibilitati a muoversi autonomamente. I due sono rimasti intrappolati dal denso fumo e sono stati trasportati al pronto soccorso per intossicazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri per gestire l’emergenza e mettere in sicurezza l’area. Le indagini sono in corso per accertare le cause dello sbalzo di tensione e le dinamiche dell’accaduto. Sul posto anche gli operatori dell’Enel.

