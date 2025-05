Scampa al linciaggio ma non all’arresto: in manette per violenza sessuale il maniaco di Paternò

il caso

Il 30enne nordafricano ha molestato e aggredito alcune ragazze prima di essere "punito" dalla folla

E’ stato arrestato dai carabinieri per violenza sessuale e lesioni il 30enne nordafricano che ieri a Paternò ha inseguito delle ragazze minorenni, aggredendone e molestandone alcune. L’uomo è stato poi salvato da militari dell’Arma dal tentativo di linciaggio attuato da una decina di persone che, dopo che la notizia è circolata in paese, lo ha cercato e, dopo averlo trovato, lo ha accerchiato colpendolo con schiaffi e pugni, ferendolo.

A porre fine a questa aggressione sono stati i carabinieri della compagnia di Paternò che hanno soccorso il nordafricano portandolo in ospedale, dove è stato dichiarato in arresto dopo le denunce presentate dalle vittime. Sulla vicenda ha aperto un’inchiesta il gruppo fasce deboli della Procura di Catania.

Cosa era successo