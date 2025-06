Scappa dai domiciliari per tentare di rubare un’auto: catanese beccato dai carabinieri

criminalità

Si tratta di un 51enne denunciato per furto ed evasione

Scappa dai domiciliari e ruba un’auto. Si tratta un catanese di 51 anni che è stato sorpreso dai carabinieri della Stazione di Piazza Dante che lo hanno denunciato. L’uomo è accusato di tentato furto aggravato su autovettura ed evasione.

Durante un servizio di perlustrazione notturna in via Fornaciai, i militari sono stati allertati dal suono dell’antifurto di un’auto parcheggiata lungo la strada. Udendo il suono dell’antifurto, quindi, i Carabinieri si sono subito messi alla ricerca del veicolo da cui proveniva e, in pochi istanti, sono riusciti a localizzarlo in sosta. Accanto all’auto, non è sfuggita, al loro occhio attento, l’ombra di un uomo che, con movimenti guardinghi, cercava di nascondersi tra le vetture parcheggiate nel tentativo di passare inosservato.