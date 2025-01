Scarpe, giubbini e maglioni griffati ma falsi: il blitz dei carabinieri alla “Fera o luni”: due denunciati e merce sequestrata

catania

I Carabinieri della Stazione di Catania Piazza Dante hanno denunciato un 47enne e un 54enne di origini straniere per “introduzione in Italia e commercio di prodotti contraffatti”. L’attività si inserisce nel solco di una più ampia azione di contrasto al fenomeno delinquenziale, che già lo scorso dicembre, poco prima di Natale, ha portato al sequestro di 138 paia di scarpe contraffatte.

I Carabinieri sono tornati a tenere d’occhio la zona della “Fiera o luni”, il noto mercato giornaliero di Catania, dove sono spuntate altre bancarelle di fortuna, sulle quali vengono esposte scarpe e capi di abbigliamento di noti brand internazionali, contraffatti con estrema cura. Ieri pomeriggio i Carabinieri sono entrati in azione. I due erano sprovvisti di licenza venditori ambulanti ed è stata controllata tutta la merce in vendita: 15 paia di sneakers, 19 giubbini, 9 maglioni, 3 tute e 6 berretti, tutti apparentemente griffati come se fossero stati davvero prodotti da grandi firme della moda nazionale ed estera, ma falsi.