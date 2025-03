Schiacciato sotto una catena: così è morto il marinaio di una nave nel porto di Catania, c’è un indagato

La tragedia

Indagini della Procura di Catania che ha sequestrato l'area dell'incidente

L’accesso al porto di Catania è blindato. La darsena dove sono ormeggiate le varie navi cargo, tra cui l’imbarcazione delle flotta Grimaldi dove è avvenuto il tragico incidente in cui ha perso la vita Vincenzo Giova, un napoletano di 52 anni, è off limits ai non addetti ai lavori.

La vittima Vincenzo Giova

Stamattina, a Catania, sono arrivati anche i parenti del marinaio che è rimasto schiacciato sotto una grossa catena, per motivi ancora tutti da chiarire, durante le operazioni di carico (imbarco) dei container nella nave, che è stata posto sequestro dalla procura di Catania, che ha anche dato mandato per le indagini alla polizia di frontiera.

Indagato il manovratore

Il manovratore, un catanese sessantenne, è stato iscritto nel registro degli indagati ed è difeso dall’avvocato Luca Blasi. «Si tratta di un atto dovuto a garanzia dell’indagato che consentirà di partecipare ad eventuali accertamenti irreperibili», commenta l’avvocato.

«Stiamo facendo le indagini per ricostruire la dinamica», dice il procuratore Francesco Curcio a La Sicilia. Già ieri sera sono cominciati i rilievi della polizia scientifica che sta supportando i colleghi della Polaria nell’espletamento degli accertamenti necessari ad avere un quadro completo dell’incidente sul lavoro. Sono stati sentiti anche tre membri dell’equipaggio come persone informate sui fatti. Nel pomeriggio potrebbe arrivare a Catania l’armatore de La Grimaldi. Un’altra lapide si aggiunge alla tragica scia di sangue delle morti sul lavoro.

La compagnia Grimaldi in una nota si è deta è vicina alla sua famiglia e i loro funzionari sono a Catania per seguire il caso da vicino.

Il cordoglio dei sindacati

«Vincenzo Giova, marinaio di 52 anni, ha perso la vita ieri mentre era imbarcato sulla nave Eurocargo Ravenna- Palermo della compagnia Grimaldi. Le dinamiche dell’incidente non sono ancora chiare, ma secondo le prime ricostruzioni l’uomo sarebbe rimasto schiacciato, morendo sul colpo, durante un’operazione di carico e scarico della nave».