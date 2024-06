La tragedia

Ancora da ricostruire la dinamica

Una persona è morta in uno scontro frontale tra due autovetture avvenuto sulla Strada statale 417, Di Caltagirone, in territorio di Ramacca, nel Catanese. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per i rilievi del caso.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA