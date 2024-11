Scordia e Mirabella, bancomat asportati con un escavatore

Furti con "spaccata"

Presi di mira gli sportelli della filiale Unicredit a Scordia e della banca popolare Agricola di Ragusa a Mirabella Imbaccari

Proseguono i furti con spaccata in danno di due istituti di credito nel Catanese: ladri non ancora identificati hanno agito con un escavatore la notte scorsa nella filiale UniCredit di via Vittorio Emanuele a Scordia, dove intorno alle 5.30 del mattino sono stati asportati i due Atm, e alla banca popolare Agricola di Ragusa a Mirabella Imbaccari. Indagini sono state avviate dopo l’allarme dei sistemi di sicurezza, dai carabinieri del comando provinciale di Catania.

La dinamica

Il colpo a Mirabella è avvenuto intorno alle 2, quello a Scordia è avvenuto intorno alle 5.30, ed è probabile che si tratti degli stessi autori. L’escavatore, un Komatsu 210, è stato trasportato con un tir sul posto. Un’auto parcheggiata è stata spostata di peso e quasi distrutta dai malviventi. Uno dei due bancomat asportati a Scordia è stato poi ritrovato, svuotato dalle banconote, in campagna, in contrada Passolargo territorio sulla sp 32 per Pedagaggi nel territorio del Comune di Francofonte a bordo di un camioncino, anche questo rubato. I Ris dei carabinieri stanno eseguendo rilievi.