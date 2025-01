Scordia, il racconto di Mario Caniglia l’imprenditore che disse no al pizzo: «Avrei perso dignità e libertà»

Il racconto

L’11 marzo 1989 rappresenta un giorno tragico per Scordia. Per mano mafiosa cadde sotto i colpi di pistola uno degli imprenditori più in vista in quel momento, Nicola D’Antrassi. Il suo omicidio doveva essere da avvertimento per tutti gli altri imprenditori che da quel sacrificio avrebbero potuto trovare il coraggio di alzare la testa e ribellarsi al pizzo.

Scordia balza ancora alla cronaca nel 1999 per la storia dell’imprenditore Mario Caniglia che si fa mettere le microspie dai carabinieri e trova il coraggio di andare a incontrare i suoi estortori che gli avevano chiesto 500 milioni di lire. Caniglia non si fa intimorire dai suoi aguzzini che lo avevano messo in guardia che se avesse chiamato i carabinieri lo avrebbero fatto saltare in aria. «Mi aspettavano con ansia – ricorda Caniglia – non volevano 500 milioni, ma mi proposero una assicurazione a copertura totale dei rischi. “Tu paghi 20 milioni e puoi stare tranquillo”. Gli chiesi cosa mi avrebbero dato in cambio di 20 milioni e loro mi risposero: “Se ti rubano un camion noi te lo restituiamo, se ti rubano un trattore noi te lo portiamo fino a casa, se ti danneggiano un albero sempre con noi devono fare i conti”».

Il rifiuto di pagare

A quel punto Mario Caniglia si rifiutò di pagare e fece una controfferta, giudicata dai mafiosi troppo povera e per questo motivo impossibile da accettare: cinque milioni in una sola volta e non si sarebbero più dovuti far vedere in faccia. In realtà Caniglia non aveva alcuna intenzione di pagare, non per problemi economici, ma perché per lui avrebbe significato fare un patto con il diavolo. Gli estorsori vennero consegnati alla giustizia il 2 febbraio del 1999 e quello stesso giorno si presentò a casa di Mario il servizio centrale di protezione che gli propose di andare via da Scordia con la sua famiglia ma Caniglia è voluto rimanere nella sua città.

«Denunciare conviene»