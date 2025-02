Scossa di terremoto a Trecastagni di bassa intensità ma molto superficiale: “sentito” dalla popolazione

etna

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 è stata registrata intorno alle 20.44 ora italiana a due chilometri a sud-ovest di Trecastagni, nel Catanese. L’evento è stato localizzato alle coordinate geografiche di latitudine 37.6030 e longitudine 15.0730 ed è stato del tutto in superficie. I Comuni più vicini in cui è stato avvertito sono quelli di Pedara e Viagrande, ma si è sentito, secondo quanto riportato sui social, anche a San Giovanni La Punta. Non ci sarebbero stati comunque danni gravi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA