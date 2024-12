“Scovati” 103 lavoratori in nero e altri 40 irregolari: il bilancio dei controlli della Gdf di Paternò

le verifiche

Sospesa l'attività di 18 aziende e multe per un ammontare complessivo di 1,8 milioni

Centotré lavoratori in nero e 40 irregolari sono stati individuati dalla guardia di finanza della compagnia di Paternò in 29 interventi di controllo di esercizi commerciali di paesi del versante Sud-Oves dell’Etna.

Le Fiamme gialle hanno proposto la sospensione dell’attività imprenditoriale per 18 attività che sono stati segnalati all’ispettorato del lavoro di Catania, in ragione del superamento della soglia del 10% del personale impiegato in “nero».

Complessivamente le violazioni alla normativa di settore, compreso il pagamento di stipendi in contanti, e quindi non tracciabili, hanno consentito di applicare sanzioni amministrative pecuniarie per un ammontare massimo 1.869.930 euro.