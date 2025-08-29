Segue i turisti sin dentro un B&B di Catania e li minaccia: la polizia arresta nigeriano

criminalità

L'intervento delle Volanti in una struttura di viale Rapisardi

La Polizia di Stato di Catania ha arrestato un 36enne nigeriano per resistenza a pubblico ufficiale, denunciandolo per violazione di domicilio e violenza privata. Nei giorni scorsi i poliziotti delle Volanti della Questura di Catania sono intervenuti in Viale Mario Rapisardi poiché era giunta segnalazione da parte di un uomo che era stato seguito all’interno di un b&b da un soggetto che stazionava dietro la porta della sua camera minacciandolo di entrare con la forza.

I poliziotti si sono precipitati sul posto dove hanno trovato anche una coppia di turisti che ha affermato di essere stata minacciata poco prima dallo stesso soggetto che voleva prenderli a pugni e che, poi, aveva seguito il turista all’interno della struttura ricettiva.

Gli agenti hanno sorpreso l’uomo all’interno del b&b. Alla loro vista, il 36enne è andato subito in escandescenza, minacciandoli e simulando il gesto dello sgozzamento con la mano. Per dimostrare le sue intenzioni, ha anche fatto intendere di nascondere un oggetto pericoloso in tasca, mostrando a tal fine un fazzoletto sporco di sangue. Nonostante il tentativo di scagliarsi contro i poliziotti, con non poche difficoltà, questi ultimi sono riusciti a placare la sua furia e a bloccarlo.

La vittima ha formalizzato la querela e ha raccontato agli agenti di essere sceso in strada per recuperare del cibo consegnato a domicilio e di essere stato avvicinato dall’uomo che lo avrebbe afferrato per il braccio e seguito fino all’interno della struttura rincorrendolo, fingendo di avere con sé un coltello e provando, infine, a colpirlo con dei pugni.