Seminudo, insegue una donna e si masturba: ore di tensione in viale Africa, arrestato gambiano

il caso

L'uomo ha 19 anni ed ha anche aggredito i poliziotti che hanno dovuto calmarlo con il taser

Si è denudato per commettere atti osceni davanti ad una donna, nei pressi di una scuola elementare. L’uomo, un pregiudicato gambiano di 19 anni, è stato individuato e arrestato in flagranza di reato dagli agenti della Polizia, intervenuti dopo la richiesta di aiuto della vittima della molestia.

L’episodio si è registrato in viale Africa, nei pressi del Centro fieristico “Le Ciminiere” dove la donna ha trovato riparo, in attesa dell’arrivo dei poliziotti. Dopo averla avvicinata, il 19enne l’ha inseguita in strada seminudo, generando non poca paura nella donna che è stata aiutata dal personale di servizio del Centro fieristico. Non appena giunti sul posto, i poliziotti delle motovolanti e del Commissariato Centrale hanno bloccato il giovane che, ancora seminudo, è andato in escandescenza alla richiesta di consegnare i documenti per essere identificato.