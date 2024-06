Senza patente, senza assicurazione, senza revisione e pure ubriaco: denunciato adranita

il caso

Fermato dalla Polizia mentre faceva manovre azzardate

Guidava per le vie della città in evidente stato di ebbrezza. Un adranita di 43 anni è stato fermato dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano, durante l’ordinario servizio di controllo del territorio. Ad insospettire i poliziotti, sono state le manovre brusche e azzardate effettuate dall’uomo, con repentini cambi di corsia e ripetute sgommate.

Immediatamente gli agenti l’hanno bloccato per scongiurare ogni sorta di pericolo per la circolazione stradale, a tutela degli altri automobilisti e di eventuali pedoni.

L’uomo, unico occupante del veicolo, manifestava tutti i sintomi dello stato di ebbrezza, farfugliando parole prive di senso, con evidenti difficoltà a mantenersi in equilibrio.

Alla richiesta dei poliziotti di sottoporsi alle analisi per valutare il tasso alcolemico, accertamento utile per fissare la tipologia e l’entità della sanzione, l’adranita si è rifiutato in modo categorico, per cui è stato denunciato in stato di libertà, così come previsto dalla normativa vigente che, in questi casi, dispone la comunicazione del rifiuto all’Autorità Giudiziaria.