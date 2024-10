Sequestrata mezza tonnellata di pesce non tracciato o venduto abusivamente: blitz al mercato ittico di Catania

il caso

La verifica interforze al MAAS

Una vasta operazione di controllo è stata coordinata dalla Polizia, nelle ultime ore, all’interno del Mercato Ittico del MAAS di Catania per verificare la tracciabilità dei prodotti ittici, l’igiene dei luoghi, la genuinità degli alimenti e la regolarità rispetto alle norme che disciplinano la tutela e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

La task force disposta dal questore di Catania ha visto impegnati gli agenti delle Volanti, le Unità cinofile, la Divisione Anticrimine, il Reparto Mobile, la Polizia Stradale, il Gabinetto Regionale della Polizia Scientifica, il Reparto Prevenzione Crimine, unitamente alla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera, al Corpo Forestale dello Stato, ai Vigili del Fuoco, l’Asp Veterinaria, Igiene pubblica, dello Spresal e dell’Ispettorato del Lavoro.

L’attività, cominciata alle prime luci dell’alba, è stata condotta da oltre 45 poliziotti, 10 marinai della Capitaneria di Porto e 15 forestali ed è andata avanti ad oltranza con il personale degli altri Enti coinvolti.