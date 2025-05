Fallimento “La Celere”, revocato il sequestro di 8 immobili a Catania per bancarotta fraudolenta

GDF

I Finanzieri del Comando Provinciale di Catania, su disposizione della Corte di Appello locale e su richiesta della Procura Generale, hanno eseguito un sequestro conservativo di otto beni immobili del valore complessivo di 185.000 euro (poi revocato dal Tribunale), appartenenti a un soggetto indagato per appropriazione indebita e bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale.

L’operazione giunge a seguito di approfondite indagini svolte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Catania, delegate dalla Procura della Repubblica etnea, che hanno portato alla luce condotte distrattive e appropriazioni indebite in relazione alla gestione della società Corpo di Vigilanza La Celere S.r.l., dichiarata fallita nel 2009 (qui il nostro precedente servizio di Laura Di Stefano).

Le indagini hanno accertato che Mario Umberto De Felice, rappresentante legale della società fallita, in concorso con il coniuge Giovanna Genovese, avrebbe sottratto patrimonio aziendale trasferendo attività e portafoglio clienti a favore di una nuova società, La Celere Technology s.r.l., formalmente intestata a Genovese ma di fatto amministrata da De Felice. Nel 2012 entrambi furono sottoposti a misure cautelari detentive e patrimoniali, che includono il sequestro preventivo delle quote societarie e di due unità immobiliari.

Nel corso del processo, la Corte di primo grado ha condannato nel 2024 Giovanna Genovese per bancarotta fraudolenta. Attualmente il procedimento è in corso in Corte di Appello, che ha ritenuto ancora sussistente il rischio di dispersione dei beni e ha dunque disposto il sequestro conservativo degli immobili ubicati tra Catania, Misterbianco e Sant’Agata Li Battiati.

L’intervento della Procura Generale, della Procura della Repubblica e della Guardia di Finanza di Catania si inserisce in un più ampio impegno istituzionale volto a contrastare la criminalità economico-finanziaria, fenomeno che ostacola lo sviluppo di un mercato equo e competitivo e limita il progresso sociale.