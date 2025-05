Sequestrato un milione al boss dei Laudani che faceva uscire gli ordini dal carcere con i pizzini nel cioccolato

mafia a catania

Il provvedimento del Tribunale di Catania eseguito dalla Guardia di finanza. Sigilli anche a due imprese (tra cui un ristorante ad Acireale) e due appartamenti

I Finanzieri del Comando Provinciale di Catania, su delega della Procura Distrettuale etnea hanno sequestrato beni per un milione a Orazio Salvatore Scuto, ritenuto indiziato di essere esponente di spicco di una frangia del clan “Laudani” attiva principalmente nel territorio dell’acese. Il provvedimento è del Tribunale di Catania. A Scuto sono state sequestrate due ditte individuali, due immobili di pregio, un terreno, una autovettura e tre conti correnti.