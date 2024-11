Servizi sociali, al via a Catania il Polo dell’Infanzia con 232 posti gratuiti di accoglienza aggiuntiva

ll nuovo servizio

Asili di caseggiato, ma anche sei nuovi "spazi gioco" verranno presentati lunedì. Possibile già da ora inviare le istanze online

Lunedì 4 Novembre alle ore 10,30 nell’Asilo di Caseggiato/Micronido di Via Carducci angolo Via Giuffrida, Scuola “Il Papavero”, alla presenza del sindaco Enrico Trantino e degli assessori Bruno Brucchieri e Andrea Guzzardi, con delega rispettivamente ai servizi sociali e alla pubblica istruzione, verrà avviato il Progetto Polo Infanzia (asili di caseggiato e spazio gioco) con l’obiettivo di ampliare l’offerta educativa degli asili nido comunali, con servizi completamente gratuiti di accoglienza di bambini, incrementando di altri 232 posti complessivamente le disponibilità la primissima fascia di età.

L’amministrazione comunale, infatti, nell’ottica di promuovere una pluralità di percorsi di educazione e di istruzione oltre quelli promossi con gli asili nido comunali, coerentemente con il quadro europeo delle politiche per il riconoscimento dei diritti all’infanzia, ha avviato un aggiuntivo sistema integrato di servizi innovativi e sperimentali, per un supporto all’opera educativa svolta dai genitori, garantendo spazi protetti e altamente qualificati, attingendo alle risorse del fondo di solidarietà nazionale.

In dettaglio, gli Asili di caseggiato o micronidi, novità assoluta per Catania, sono caratterizzati da una capacità ricettiva media (numero bambini 8-30), in contesti simili alle abitazioni familiari e si realizzano in strutture appropriate all’ accoglienza di minori in tenera età, attrezzati e dotati di giochi e spazi esterni ludici rivolti ai piccoli,da 3 mesi a 3 anni.

Lo Spazio Gioco, invece, altra tipologia di accoglienza, prevede l’inserimento di bambini, dai 12 ai 36 mesi, la cui peculiarità è il gioco, in luoghi idonei per permettere ai bambini di giocare e interagire con pari età, sotto la supervisione di operatori esperti del Terzo Settore. Pur essendo diversi dai nidi tradizionali, gli “spazi gioco” sono importanti per lo sviluppo del bambino. Essi facilitano la transizione tra vari ambienti del bambino, come la casa e la scuola e sono anch’essi a titolo gratuito e sperimentate per la prima volta a Catania.