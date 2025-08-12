Setacciata tutta la zona di Camporotondo Etneo: trovata sana e salva una donna di 46 anni

le ricerche

La mobilitazione dopo la denuncia da parte della madre

Ritrovata sana e salva una donna di 46 anni di Camporotondo Etneo di cui era stata denunciata la scomparsa lunedì pomeriggio.

Dopo la segnalazione della madre dell’allontanamento i carabinieri della Compagnia di Gravina di Catania con quelli dei Cacciatori di Sicilia si sono messi subito al lavoro ed hanno localizzato la sim del cellulare. Peccato, però, che la donna aveva lasciato lo zaino con il cellulare e gli effetti personali in una zona poco distante da casa.