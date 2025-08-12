le ricerche
Setacciata tutta la zona di Camporotondo Etneo: trovata sana e salva una donna di 46 anni
La mobilitazione dopo la denuncia da parte della madre
Ritrovata sana e salva una donna di 46 anni di Camporotondo Etneo di cui era stata denunciata la scomparsa lunedì pomeriggio.
Dopo la segnalazione della madre dell’allontanamento i carabinieri della Compagnia di Gravina di Catania con quelli dei Cacciatori di Sicilia si sono messi subito al lavoro ed hanno localizzato la sim del cellulare. Peccato, però, che la donna aveva lasciato lo zaino con il cellulare e gli effetti personali in una zona poco distante da casa.
Sul posto è intervenuto immediatamente il personale sanitario del 118, che ha provveduto al trasporto della 46enne presso il pronto soccorso dell’ospedale di Paternò. Grazie all’impegno instancabile di tutti gli operatori coinvolti e alla rapidità d’intervento, questa vicenda si è conclusa con il ritrovamento della donna e il sollievo dei suoi familiari, che hanno potuto riabbracciarla dopo ore di angoscia.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA