Sfilata dei personaggi Disney nel centro storico di Catania: costumi, performer e allegria a conclusione del Carnevale

La seconda edizione del Gran Parata “Carnival & Cartoon” ha conquistato ancora una volta il cuore di grandi e piccini, riportando la magia Disney nel cuore di Catania. L’evento ha trasformato, oggi pomeriggio, il centro storico in un palcoscenico vivente, dove personaggi amati di Disney e dei film cartoon hanno sfilato con eleganza e allegria, regalando uno spettacolo indimenticabile.

Dopo il grande successo della prima edizione, l’organizzazione, curata dall’Accademia Bma – Accademia del Musical, ha saputo proporre un evento ancora più ricco di emozioni e sorprese. La parata, che è partita alle ore 18:00 da Via Etnea, ha coinvolto numerosi performer che hanno animato la strada con musica dal vivo, balli e costumi straordinari, interpretando le più celebri canzoni Disney.

Durante il percorso, che si è esteso fino a Piazza Università, il pubblico ha potuto ammirare le scenografie ispirate ai classici del cinema animato, con tanti personaggi tra cui Topolino, Minnie, Elsa, Anna, Simba e molti altri. I protagonisti hanno interagito con il pubblico, creando un’atmosfera di pura magia. Inoltre, la parata è stata accompagnata da performance musicali itineranti che hanno reso il tutto ancora più coinvolgente, portando la musica direttamente tra la gente.

Gli ospiti speciali della serata sono stati i performer del musical ElfRock, che hanno incantato il pubblico con le loro performance dal vivo, regalando un tocco in più alla serata con uno spettacolo emozionante. Non sono mancate le occasioni per scattare foto ricordo con i personaggi più amati, che hanno fatto diverse soste lungo il percorso per permettere a tutti di immortalare il momento.

L’evento, che ha visto la partecipazione di centinaia di persone, è stato finanziato dall’ Assemblea Regionale Siciliana e promosso dal Comune di Catania, con il supporto di ASI – Comitato Provinciale Catania. La seconda edizione ha rappresentato non solo una celebrazione della magia Disney, ma anche una grande opportunità di socializzazione e divertimento per l’intera comunità, che ha partecipato con entusiasmo all’evento.