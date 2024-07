Sfonda la porta a calci e tenta di aggredire la ex moglie ma arrivano i poliziotti: denunciato catanese

stalking

La vittima ha 21 anni, l'energumeno 29

«Aiutatemi, il mio ex marito mi sta minacciando». Gli agenti delle Volanti della Questura di Catania sono arrivati appena in tempo per salvare una donna di 21 anni dalla furia dell’ex marito, un 29enne catanese, che era riuscito ad introdursi in casa, sfondando la porta d’ingresso con calci e pugni.

Già in passato l’uomo era stato denunciato dall’ex convivente per maltrattamenti al punto da essere destinatario di un provvedimento di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna.

La stessa abitazione era stata inserita tra gli obiettivi sensibili, ciononostante l’uomo si è presentato in casa, in evidente stato di alterazione dovuta all’uso di alcool, per chiedere all’ex moglie di riallacciare la relazione sentimentale che, in realtà, era ormai finita da tempo. Il rifiuto categorico della donna non ha fatto desistere l’uomo che ha sfogato la sua natura possessiva e maniacale, forzando la porta d’ingresso per poi inveire, ancora una volta, contro l’ex compagna, minacciandola di cacciarla di casa. La donna per mettere fine all’incubo che stava vivendo si è rivolta alla Polizia. Essendosi accorto dell’allarme lanciato dall’ex moglie, l’uomo si è dato alla fuga, facendo perdere le proprie tracce.