Sfonda ubriaco la porta di casa della ex convivente, viene “ammonito”

Per il 29enne, già in passato denunciato dalla vittima, il questore ha intimato di "desistere da altri atti violenti"

Per minacciare l’ex convivente, a Catania un 29enne ubriaco ha sfondato a calci e pugni la porta di casa della donna, che ha chiamato la polizia. Gli agenti hanno bloccato l’ex compagno, già in passato denunciato dalla vittima per maltrattamenti al punto da essere destinatario di un provvedimento di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna.

Il provvedimento: ammonito dal questore

Il 29enne è stato ammonito dal questore, che gli ha intimato di desistere da qualsiasi forma di atto violento, sia verbale che fisico, invitandolo a recarsi in un centro specializzato per intraprendere un percorso di recupero.

