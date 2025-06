Si affaccia al balcone ed è ferita da un proiettile vagante e rischia di perdere un occhio

catania

La ragazza ha 18 anni ed è residente a Nesima. E' ricoverata al San Marco

Un proiettile vagante, di piccolo calibro, che ferisce una giovane al volto: è giallo su quanto accaduto venerdì sera intorno alle 23 in via Santo Cantone, nel quartiere di Nesima. La vittima, 18 anni, si è presentata al pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi Centro e ha raccontato che mentre si trovava in balcone si è sentita colpire e bruciare da qualcosa.

Il proiettile le ha perforato il volto e si è conficcato tra il naso e l’occhio sinistro: per la gravità delle ferite la ragazza è stata trasferita all’ospedale San Marco di Librino e sottoposta a un delicato intervento chirurgico. I medici, che non sciolgono la prognosi, ritengono che l’occhio possa subire danni irreversibili.