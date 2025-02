Sì al carcere duro per l’ultimo boss forte di Cosa Nostra catanese: Russo al 41 bis

mafia

Il ministro Nordio ha firmato: rapporto strettissimo con i Santapaola

Sono 33 pagine. E c’è la firma (anche se digitale) del ministro della Giustizia Carlo Nordio. Data 10 febbraio 2025. Il boss Francesco Russo, ritenuto l’ultimo rappresentante provinciale della famiglia catanese di Cosa Nostra, va in regime di 41 bis.

Il provvedimento è stato notificato a Russo direttamente nella cella del carcere di Santa Maria Capua Vetere, in Campania. Non ha “sangue” santapaoliano e da quelle che sono le discovery investigative non è stato mai “pungiuto”. Ma ha un rapporto strettissimo, anzi fraterno, con Vincenzo Santapaola, il figlio maggiore del capo dei capi Nitto.

Chi è Francesco Russo

L’imprenditore è stato già condannato per concorso esterno alla mafia nell’ambito dell’inchiesta Bulldog (del 2016) di diversi anni fa. Scontò la condanna, ritornò a piede libero e non si è sentito più parlare di lui. Almeno fino a poco più di un anno fa, quando il boss rimase invischiato in un pestaggio avvenuto davanti al centro commerciale “Le Zagare” che culminò con un colpo di pistola alla gamba del malcapitato. Fu denunciato per lesioni gravissime. Ma i poliziotti seguirono quella spedizione punitiva in diretta: Russo si era portato dietro anche il figlio. Un passo falso. Che forse a mente fredda avrebbe evitato. Un capo delega. Non si espone in prima persona. Eppure Russo era accorto nei suoi movimenti all’interno dell’organizzazione mafiosa. Non a caso il blitz della scorsa estate che ha condotto il boss dietro le sbarre è stato definito “Ombra”.

I perché del 41 bis