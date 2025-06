Si arrampica sulla grondaia fino al secondo piano per aggredire a morsi la sua ex: la follia costa il carcere ad un catanese

maltrattamenti

La polizia chiamata dalla vittima che ha raccontato il suo calvario.Il bruto ha 24 anni

Per aggredire la ex compagna non ha esitato ad arrampicarsi su una grondaia per poi darle anche un morso sulla guancia. A mettere fine all’incubo vissuto da una donna sono stati i poliziotti intervenuti sul posto dopo l’allarme lanciato dalla stessa vittima.

Gli agenti delle volanti della Questura di Catania sono giunti in pochi secondi nell’abitazione della donna, trovandola in lacrime e con una tumefazione sulla guancia destra. I poliziotti hanno anche fermato l’aggressore mentre la stava strattonando.

La vittima ha spiegato di essere stata aggredita dal 24enne che l’avrebbe anche tirata per i capelli, dopo essere riuscito a salire fino al secondo piano dell’abitazione, arrampicandosi su una grondaia in modo da raggiungere il balcone, per poi sfondare una finestra ed entrare in casa, terrorizzando la sua ex compagna. Durante la notte, l’aggressore avrebbe cercato in tutti i modi di accedere all’appartamento, sferrando diversi calci alla porta dell’abitazione. Nonostante le urla della donna e gli accorati appelli ad andare via, l’uomo non si sarebbe però arreso.