Si ribalta a Paternò furgone con sei lavoratori stranieri: quattro feriti, altri due si sono dati alla fuga

il caso

L'incidente lungo la provinciale 24. Indagini in corso

È di quattro feriti il bilancio dell’incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 24 in contrada Poggio Monaco, a Paternò. I quattro feriti viaggiavano a bordo di un furgone adibito al trasporto di persone. Si tratta di quattro lavoratori marocchini di ritorno a Paternò dopo una giornata di lavoro nelle campagne della Piana di Catania. Oltre ai quattro feriti, altre due persone a bordo del furgone sono rimaste illese e che si sono subito allontanate.