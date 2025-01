L'episodio

Si ribalta un camion sul luogo dell’esplosione del 21 gennaio in via Galermo: raccoglieva i detriti

L'episodio questa mattina in via Géza Kertèsz, a Trappeto Nord, a pochi metri dalla palazzina crollata per una fuga di gas

Di Redazione | 24 Gennaio 2025

Era ancora metà mattina quando in via Via Géza Kertesz, quasi all’incrocio con via Galermo si è ribaltato un mezzo pesante. Si tratta di uno scarrabile, il cui scopo era raccogliere i detriti accumulatisi martedì 21, quando un’esplosione a pochi metri. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia, la municipale, i vigili del fuoco e un’ambulanza: l’autista del camion è stato infatti trasportato all’ospedale Cannizzaro: Il 45enne avrebbe riportato diverse contusioni e un lieve trauma cranico. Non si conosce la dinamica dell’incidente: si attende ora l’arrivo di una gru che risollevi il camion dal fianco destro sul quale è adagiato da stamattina in una strada comunque chiusa al traffico veicolare. COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

