Sicilia Fiere, vertice tra imprese e il ministro Urso, Pogliese: «Sicilia epicentro delle politiche industriali, energetiche e agricole»

Misterbianco

Per il senatore catanese di FdI la Sicilia è sulla buona strada per diventare un volano economico in grado di trainare non solo il Sud ma tutta la Nazione

Si è tenuto questa mattina, nei locali di Sicilia Fiere di Misterbianco, su iniziativa del senatore Salvo Pogliese, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, e dell’onorevole Fabio Fatuzzo, commissario unico per la Depurazione, un incontro pubblico con il ministro del Made in Italy e delle Imprese Adolfo Urso, alla presenza del sindaco di Catania Enrico Trantino. L’evento ha visto un confronto tra il Ministro e il mondo dell’imprenditoria, le organizzazioni datoriali, sindacali e professionali.

“Il governo Meloni ha dimostrato concretamente, con interventi legislativi e finanziamenti, l’importanza della Sicilia per il rilancio dell’economia nazionale. La presenza del ministro Adolfo Urso è stata particolarmente gradita e significativa: i membri del governo dialogano con il mondo delle imprese tracciando, congiuntamente, prospettive di sviluppo. Dal rilancio dell’Etna Valley con gli investimenti miliardari di Stm e 3Sun al sostegno dei poli petrolchimici green di Priolo, Augusta e Gela sino alle nuove prospettive per Termini Imerese dopo oltre un decennio di inattività: sono queste le direttrici che fanno della Sicilia un volano economico in grado di trainare non solo il Sud ma tutta la Nazione”, ha affermato il senatore Salvo Pogliese.

“Il ministro Urso ha avuto modo di affrontare anche i nodi legati al depuratore IAS del Siracusano auspicando che si possano trovare le condizioni infrastrutturali, nel solco della tutela dell’ambiente, per poter riprendere la produzione e la piena operatività. Il polo aretuseo, assieme alla concentrazione imprenditoriale di Catania e al polo di Gela, rappresenta una colonna importante per l’economia di un sud est siciliano che si è sempre contraddistinto per l’eccellenza produttiva”.

“Nel corso del vertice – continua ancora Pogliese – ho sottolineato inoltre la centralità di Catania a livello Europeo: con l’investimento complessivo della STM di 6 miliardi, di cui 2 miliardi e 300 milioni sono rappresentati dal contributo dello Stato Italiano, in città si avrà il primo impianto al mondo completamente integrato per il carburo di silicio giocando un ruolo fondamentale per l’industria automobilistica e per il mondo dell’alta tecnologia”.