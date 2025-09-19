Silvia e un incidente con la moto che non convince, il capo della Polizia locale: «Chi ha visto parli»

L'inchiesta

La ragazza di 29 anni morta in viale Marco Polo. Dubbi sull'incidente autonomo

«Qualsiasi informazione potrebbe essere utile per avere riscontri su ipotesi che stiamo già vagliando sulla dinamica dell’incidente oppure per aprire nuovi scenari. Per questo chiediamo a chiunque si trovasse mercoledì mattina all’alba nella zona del viale Marco Polo e avesse visto qualcosa collegato al sinistro e in cui ha perso la vita una giovane donna può rivolgersi al comando dei vigili urbani», così il comandante della polizia locale, Diego Peruga a La Sicilia.

Un appello che può servire a raccogliere altri elementi per cercare di mettere assieme i pezzi per cercare di ricostruire la sequenza dell’incidente in cui ha trovato la morte la ventinovenne Silvia Gulisano. La donna, che lavorava all’Asp, è caduta dalla moto procurandosi un grave trauma cranico che è risultato fatale. Silvia è deceduta poco dopo essere stata trasportata al Cannizzaro dai sanitari del 118.

In un primissimo momento si è parlato di un incidente autonomo, ma poi è saltata fuori la pista del coinvolgimento di un altro mezzo. Un’eventualità che si basa su un racconto, ma de relato e quindi da riscontrare, della presenza di una persona nel momento della tragedia. Un dato però che la polizia municipale, delegata alle indagini coordinate dalla procura, sta verificando in cerca di un riscontro.

Ed è pure caccia alle telecamere. L’appello del comandante Peruga potrebbe portare alla segnalazione della presenza di impianti di video sorveglianza, magari di privati, nella zona o comunque nell’area limitrofa al luogo dell’incidente.