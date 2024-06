Slitta di qualche giorno l’apertura dei solarium al Nautico e a S. Giovanni Li Cuti

Catania

Le avverse condizioni meteo dei giorni scorsi hanno rallentato il lavoro di fissaggio dei sostegni metallici

Le avverse condizioni meteo dei giorni scorsi, con forte vento e mareggiate sulla scogliera, hanno rallentato il delicato lavoro di fissaggio sotto il livello del mare dei sostegni metallici del grande solarium realizzato dall’Amministrazione Comunale, sul lungomare di fronte all’Istituto Politecnico del mare “Nautico” di viale Artale Alagona.

Analogo problema è stato riscontrato per il completamento del solarium e la passerella disabili di San Giovanni Li Cuti, causando anche in questo caso notevoli difficoltà per gli operai a lavorare in condizioni di sicurezza.