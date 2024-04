Spacciavano “erba” all’esterno del Cannizzaro, arrestati dalla Polizia

il caso

L'intervento degli agenti in servizio all'ospedale

I poliziotti del Commissariato Borgo Ognina hanno arrestato in flagranza un 26enne, originario del Gambia, sorpreso nella notte mentre si aggirava all’interno del perimetro esterno dell’ospedale Cannizzaro con della marijuana. In particolare, intorno alle ore 23.30, i poliziotti del posto fisso di polizia presente all’interno dell’ospedale hanno appreso dal personale della vigilanza privata che due cittadini extracomunitari erano stati notati aggirarsi a piedi, con fare sospetto, nell’area esterna del presidio ospedaliero. Immediatamente, i poliziotti si sono messi sulle tracce dei soggetti segnalati, riuscendo poco dopo ad individuarli nelle immediate adiacenze del pronto soccorso.

I due, alla vista della Polizia, sono fuggiti. Dopo un lungo inseguimento a piedi, sono stati raggiunti, identificati e perquisiti. Uno dei due fermati, durante il controllo, si è disfatto di alcune dosi di marijuana che ha lasciato cadere, ma gli agenti che lo stavano perquisendo le hanno immediatamente recuperate. Inoltre è stato trovato in possesso della somma di 270 euro della quale non ha saputo fornire spiegazioni e pertanto è stata ritenuta presunto dell’attività di spaccio. I poliziotti, inoltre, hanno effettuato una perquisizione anche nell’abitazione dell’uomo, rinvenendo altra sostanza stupefacente del tipo marijuana.