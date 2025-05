Spaccio a Catania: arrestato 27enne con 3,5 kg di droga nascosta in garage preso in prestito

Questura

L’operazione è stata condotta dagli agenti della squadra cinofili della Questura di Catania nel quartiere Cappuccini

Un 27enne originario di Acireale, appena uscito dal carcere, è stato arrestato dalla polizia per spaccio di sostanze stupefacenti dopo il ritrovamento di 3,5 chili di droga nascosta in un garage utilizzato come base logistica.

L’operazione è stata condotta dagli agenti della squadra cinofili della Questura di Catania nel quartiere Cappuccini, durante un’attività di controllo. I cani antidroga Maui e Ares, con il loro fiuto infallibile, hanno condotto gli agenti fino a un box situato nei pressi dell’ex ospedale Ferrarotto, dove è stata trovata un’ingente quantità di sostanze stupefacenti.

All’interno di un grosso borsone erano nascosti 2,5 chilogrammi di marijuana e quasi un chilo di hashish, suddiviso in nove tavolette avvolte nel cellophane. Il garage, utilizzato in prestito dallo zio della fidanzata del giovane, è stato così trasformato in un deposito per la droga.

Il 27enne ha ammesso di essere il reale utilizzatore del box. La droga è stata sequestrata e l’uomo è stato arrestato e trasferito in carcere in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.