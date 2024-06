Spaccio di droga ad Adrano: due condanne e diverse assoluzioni

La Sentenza

Il primo capitolo delle indagini che porteranno a scoprire l'operatività dei Mazzei nel comune etneo.

Potremmo definirlo il primo capitolo dell’indagine che poi porterà a scoprire l’operatività dei Mazzei ad Adrano. Non ci furono misure cautelari, ma gli investigatori ricostruirono uno smercio di cocaina attorno alla figura di Cristian Lo Cicero, che poi fu arrestato nell’ambito del blitz Terza Famiglia.

Il Tribunale ha emesso la sentenza sulle contestazioni di droga. E il collegio presieduto dal Consuelo Corrao ha emesso due condanne, una serie di assoluzioni e proscioglimenti per prescrizione. Cristian Lo Cicero e Alessio Samperi sono stati condannati per detenzione di droga a 8 anni e 35mila euro di multa. I due imputati sono stati interdetto in perpetuo dai pubblici uffici.

Agatino Lo Cicero, difeso dall’avvocato Francesco Messina, è stato assolto da due ipotesi di detenzione di droga finalizzata allo spaccio con la formula perché il fatto non sussiste. Il pm aveva chiesto otto anni di reclusione.

Assolti anche Alfredo Bulla, Vincenzo Bulla, Salvatore Mazzamuto, Salvatore Ricca, Salvatore Ensabella, Danilo Nicotra, Giovanni Vaccaro, Piero Castorina e Angelo La Spina perché il fatto non sussiste. Giuseppe David Costa assolto per non aver commesso il fatto. Samperi è stato assolto per alcuni capi d’imputazione.

Sentenza di non luogo a procedere per Cristian Lo Cicero, difeso dagli avvocati Eugenio De Luca e Luca Cianferoni, in merito ad alcune contestazioni per l’intervenuta prescrizione. Prescritti i reati anche per Rosario Pulvirenti e Mimmo Russo.