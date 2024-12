Spaccio e affari sporchi: cosa c’è dietro la sparatoria al Pigno

criminalità

Le indagini dei carabinieri e della Dda di Catania dopo i fatti della Vigili di Natale

Quando è uscito fuori dal carcere ha trovato nuovi equilibri criminali al Pigno. Con convivenze nate per poter operare cercando di evitare tensioni e quindi allontanare i radar degli investigatori. L’ex galeotto, arrestato in un’operazione di qualche anno fa che mise fine all’impero del narcotrafficante dei Santapaola Andrea Nizza, pare che non abbia accettato accordi sottoscritti mentre lui era dietro le sbarre. E quindi avrebbe fatto capire, prima con le buone e poi con le cattive, che gli affari illeciti in quel rione erano solo “roba sua” che porterebbe il vessillo della famiglia di Cosa nostra.

I “carusi” e i cappelloti

Ma l’imposizione non sarebbe piaciuta ai “carusi” che tengono gli affari per una frangia (un po’ autonoma) dei cappelloti, che fa riferimento a una giovane leva della mafia che è detenuto da qualche anno. Sarebbero nate delle tensioni che si sono letteralmente infuocate la vigilia di Natale, portando a quell’inseguimento con sparatoria tra via Gelso Bianco e via degli Agrumi. Anche se il “centro di gravità” delle fibrillazioni sarebbe in realtà via dei Sanguinelli dove ci sono anche delle attività commerciali riconducibili, tramite parenti e congiunti, ai protagonisti dello scontro armato. La questione sarebbe sempre quella della droga: il primo capitolo di profitto del bilancio di ogni organizzazione criminale.Potrebbe essere questo lo scenario che si nasconde dietro la singolare sparatoria avvenuta il pomeriggio del 24 dicembre scorso. Due gruppi contrapposti potrebbero essere i protagonisti dell’inseguimento con colpi di pistola culminato con il ferimento di un 20enne.

Le indagini di carabinieri e Dda