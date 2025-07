Spiagge di Catania accessibili a tutti: sedie anfibie e strumenti per disabili a La Plaia e San Giovanni Li Cuti

estate

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra l’Amministrazione comunale di Catania, l’associazione Catania Più Attiva, il Centro Ortopedico Siciliano e il Liceo statale Giuseppina Turrisi Colonna

Da oggi le spiagge libere 1 e 3 della Plaia e il solarium di San Giovanni Li Cuti sono dotati di sedie anfibie e strumenti dedicati per permettere la balneazione alle persone con disabilità.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra l’Amministrazione comunale di Catania, l’associazione Catania Più Attiva, il Centro Ortopedico Siciliano e il Liceo statale Giuseppina Turrisi Colonna. Fondamentale è stato il contratto di comodato d’uso gratuito promosso dall’avvocato Francesco Sanfilippo, che ha facilitato la consegna al Comune di vari dispositivi di mobilità da mettere a disposizione dei cittadini con esigenze speciali.