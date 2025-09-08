Start Cup Catania: selezionati gli otto progetti che prenderanno parte al contest finale

Università

Entra nel vivo Start Cup Catania 2025, la business plan competition promossa dall’Area di Terza Missione dell’Università che si concluderà, con l’evento di presentazione dei progetti imprenditoriali in gara, in una data ancora da stabilirsi nella terza decade di ottobre, prima della finale regionale di Start Cup Sicilia in programma a Palermo il 29 ottobre.

Il comitato tecnico-scientifico, presieduto dal prof. Rosario Faraci delegato del rettore, riunitosi all’incubatore YouCube, ha selezionato gli otto team imprenditoriali che parteciperanno alla seconda fase: quella in cui le varie idee progettuali prenderanno la forma di veri e progetti economico-finanziari corredati dai vari piani di fattibilità, dalle indagini di mercato e dall’analisi della concorrenza.Queste le idee imprenditoriali ammesse al contest finale. Il team Accura ha presentato un’idea imprenditoriale di dispositivi intelligenti in grado di monitorare in tempo reale lo stato delle acque marine. Dicefall ha proposto lo sviluppo di una piattaforma online per il gioco di ruolo, in cui l’Ia assume il ruolo di narratore, gestendo la trama e gli eventi. Exotic Dry Sicily è un team che intende trasformare frutta siciliana scartata o invenduta in snack essiccati sani, sostenibili e pronti al consumo.

Il team MicroBeTech si propone di offrire un servizio di diagnostica del microbioma del suolo con un piano di rigenerazione personalizzato e supportato dall’intelligenza artificiale, per consigliare agli agricoltori i correttivi biologici più efficaci. Rankwit si propone di tracciare, con la propria applicazione come le intelligenze artificiali citano i brand, rilevando chi li menziona e cosa viene mostrato agli utenti. Il team Ristowork presenta una piattaforma digitale che connette le imprese della ristorazione e dell’hotellerie con i lavoratori stagionali di quei settori. Trach_IA è un team che intende sviluppare software dedicati che permetteranno la stampa 3D di modelli anatomici per simulazioni cliniche, in particolare nella realizzazione di tubi endotracheali. Il team Union propone una piattaforma digitale che utilizza l’intelligenza artificiale per supportare scuole e università nel personalizzare i percorsi di apprendimento degli studenti e ridurre l’abbandono.