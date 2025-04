Stm, a Roma per i lavoratori niente ministri e niente piano industriale: “Lo vedrete il 10 aprile”

Il tavolo con i sottosegretari

Assenti al tavolo con i soli sottosegretari anche i rappresentanti della Regione siciliana. Da Stmicroelectronics nessun dettaglio, che verrà dato giorno 10 alla presenza dei ministri "rispettando il ruolo istituzionale"

Erano le 11,58 di stamattina quando lo staff del ministro alle Imprese e al Made in Italy Adolfo Urso ha annullato l’incontro con i lavoratori di Stmicroelectronics, e con i vertici della stessa azienda, in programma due minuti dopo, alle 12. Una decisione, dovuta alla convocazione di urgenza al Consiglio dei ministri per trattare l’urgente questione dei dazi del governo Usa, che ha acceso la rabbia dei circa 300 lavoratori presenti davanti alla sede del dicastero.

Si è quindi raggiunta tra i sindacati presenti una soluzione provvisoria con Il capo di gabinetto Federico Eichberg: riunirsi comunque ma con i sottosegretari. La riunione plenaria, con la presenza anche del ministro all’Economia Giorgetti, è stata rimandata al 10 aprile. A presiedere l’incontro, iniziato alle 13,15, Il sottosegretario Fausta Bergamotto rassicura che la questione del rinvio dell’incontro con la presenza dei Ministri è dovuto alla urgenza della riunione a Palazzo Chigi del Governo sulla questione dei dazi.

Secondo quanto si apprende da fonti sindacali, al tavolo delle 13,15, presieduto dal sottosegretario Fausta Bergamotto, erano assenti i rappresentanti della Regione siciliana, ma presenti quelli della Regione Lombardia, dove ha sede il secondo stabilimento più grande di St dopo Catania, quello di Agrate. L’azienda si era invece presentata al completo, ma poi parte della delegazione è andata via considerato che l’incontro con i ministri si farà successivamente. L’azienda ha poi ribadito che Italia è centrale, per gli investimenti e giorno 10 saranno dati i dettagli, in quella data condivideremo il piano industriale nella sua interezza.

“St non darà quindi oggi nessuna comunicazione perché verranno date al prossimo incontro previsto per il 10 aprile alle ore 10, rispettando il ruolo istituzionale, quindi alla presenza dei Ministri”, riferisce Pietro Nicastro, segretario regionale di Fim Cisl. “Ribadisco come Fim Cisl Sicilia tutta la nostra preoccupazione rispetto al piano industriale che l’azienda ci dovrà presentare. Pretendiamo chiarezza perché gli effetti negativi di previsioni errate avranno effetti sul lavoro di tutti. La data cruciale quindi si sposta al 10 aprile e noi saremo presenti al tavolo”.

“Quello di oggi – riferisce Saro Pappalardo, segretario e responsabile territoriale di Fismic a Catania – doveva essere un altro tipo di incontro l’assenza dei ministri ha chiaramente condizionato il tavolo. È stata l’occasione per noi di ribadire che non accetteremo una riduzione del piano occupazionale come del piano tecnologico, vogliamo che gli investimenti di prospettiva siano aggiuntivi rispetto all’esistente sia per il carburo di silicio a Catania che per il 12 pollici ad Agrate, ma chiaramente non potendo oggi approfondire il piano industriale dobbiamo per forza aggiornarci al 10 aprile”.