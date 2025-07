StMicroelectronics, i sindacati: “Governo regionale assente alla vertenza”

la crisi

Cgil Sicilia e Fiom Catania: “Dicono che mettono risorse nell’Apq, senza chiedere impegni all’azienda. Inammissibile”

“La regione siciliana si dice disposta a intervenire economicamente, con 200 milioni di euro, nell’accordo di programma con St microelectronics, ma non dice che impegni intende pretendere dallamultinazionale, che ha annunciato 5 mila esuberi in tutti i suoi siti produttivi”. Lo denunciano la Cgil Sicilia e la Fiom di Catania. L’8 luglio il sindacato di categoria ha partecipato a un incontro nellaterza commissione dell’Ars e il 28 di questo mese è in programma il tavolo ministeriale sulla vertenza.

“Nell’incontro in commissione – afferma Rosy Scollo, segretaria della Fiom di Catania– , assente sia ilgoverno regionale che l’azienda, non è emerso alcun impegno della Regione. E cosa grave- aggiunge- è il fatto che il presidente della Commissione si sia dichiarato contrario all’elettrico, che potrebbe invece costituire il core business di una espansione del sito produttivo catanese. L’impressione – rileva Scollo- è che qua in Sicilia non conoscano neanche il piano industriale di Stm”.