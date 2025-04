Stmicroelectronics, il ministro Urso annulla l’incontro a Roma, la rabbia dei lavoratori

La vertenza

Doveva tenersi alle 12, poi alle 13, alla fine è stato annullato l'atteso incontro sul piano industriale della multinazionale dei semiconduttori, ma il ministro alle Imprese e al Made in Italy "è stato convocato in Consiglio dei ministri per i dazi" ha scritto il suo staff. La riunione si farà "con i sottosegretari"

Doveva tenersi alle 12 l’attesissimo incontro sul nuovo piano industriale di Stmicroeletronics a Roma, nella sede del ministero alle Imprese e al Made in Italy, una riunione spostata alle 13 già nel primo mattino. Ma per i circa 300 lavoratori provenienti in buona parte da Catania alle 11,58 l’amara sorpresa: una email della segreteria del gabinetto del ministro informa che “Il ministro senatore Adolfo Urso ha annullato gli impegni previsti per la giornata odierna per contribuire alle azioni che il governo dovrà intraprendere in seguito all’introduzione di nuovi dazi da parte del governo degli Stati Uniti. Sarà nostra cura comunicare una nuova data e orario”.

“Noi non ce ne andremo da qui senza risposte, vergogna”, tuonano intanto i lavoratori radunati in attesa.

“Si farà una riunione alle 13,15 con azienda e sottosegretari, per avere i numeri del piano industriale. Il proseguimento con i ministri è previsto per giorno 10 aprile”, riferisce Pietro Nicastro, segretario regionale di Fim Sicilia. A presiedere l’incontro sottosegretaria Fausta Bergamotto, come richiesto da Fim, Fiom, Uilm, Fismic e Ugl metalmeccanici dopo il rinvio del tavolo.

“Siamo stati in attesa fin dalle 12 – riferisce Saro Pappalardo, segretario e responsabile territoriale di Fismic Catania – di sapere dal capo di gabinetto se potevamo comunque incontrare l’azienda e fissare già una nuova data con i ministri. Noi non siamo venuti qui a fare una vacanza e l’incontro lo pretendiamo per costringere l’azienda a darci i numeri che da qui a breve annuncerà al mercato e agli azionisti. La rinuone coi ministri si farà verosimilmente il 10 aprili”.

In attesa che la situazione si evolva, almeno con l’incontro senza i titolari dei dicasteri – doveva essere presente infatti anche il ministro all’Economia Giorgetti, anche lui convocato in Cdm- interviene sulla vicenda anche Barbara Tibaldi segretaria nazionale di Fiom Cgil: “È inaccettabile che i lavoratori vengano trattati in questo modo, di qua non ce ne andiamo”.

“Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, dopo mesi di attese e rinvii, convoca finalmente il tavolo di confronto tra Governo Nazionale, proprietà e forze sociali, per poi disertarlo prendendo a pretesto la vicenda gia nota dei dazi americani. Un rinvio che suona come una presa in giro per i lavoratori che hanno raggiunto la Capitale da tutta Italia. Un comportamento inaccettabile, che denota un’assoluta mancanza di rispetto. Urso ha preso in giro tutti”. Lo ha dichiarato la parlamentare regionale del M5S, Lidia Adorno, commentando il rinvio a data da destinarsi del tavolo nazionale previsto oggi sulla crisi StMicroelectronics.

Aggiornamento ore 14.50