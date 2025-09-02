«Sto per uccidere mia moglie» e chiama i carabinieri: ma era la telefonata di un ubriaco

catania

L'uomo di Biancavilla è stato denunciato per procuratore allarme e anche per resistenzaa a pubblico ufficiale

I Carabinieri di Paternò hanno denunciato un 46enne, bracciante agricolo, pregiudicato di Biancavilla, per procurato allarme e minacce a pubblico ufficiale. La vicenda è iniziata con una concitata telefonata al numero di emergenza 112 dove l’uomo, in evidente stato di alterazione, ha preteso l’immediato intervento di una pattuglia, minacciando che, in caso contrario, avrebbe “ucciso la moglie”. La Centrale Operativa ha immediatamente inviato un equipaggio.