Stretta a Catania sui pass invalidi: niente più deleghe e controlli incrociati con l’Anagrafe

Il comandante della polizia locale Diego Peruga è stato in commissione consiliare dei Servizi sociali. Si stanno appurando tutti i casi in cui non sono state rispettate le regole

Pass invalidi trovati senza firma, oppure utilizzati senza la presenza in macchina del titolare del contrassegno. E ancora, contrassegni non restituiti alla polizia locale a seguito del cambio di residenza o del decesso del disabile titolare, incluso l’eventuale stallo riservato concesso che si prosegue a utilizzare da parte dei familiari, nonostante il beneficio decaduto. Sono solo alcune delle prassi non conformi alle norme d’uso in città con cui si è trovato a che fare il comandante della polizia locale Diego Peruga. Ieri in commissione consiliare Servizi sociali il comandante ha perfino dovuto chiarire le motivazioni della revoca della possibilità di delega per la firma e il ritiro del pass invalidi che, a detta della presidente Melania Miraglia (FI) e dei consiglieri «era sempre stata una prassi consolidata».

«Si stanno solo applicando le regole – ha chiarito Peruga -. Da Regolamento di esecuzione del Codice della strada all’articolo 381 si prevede la sottoscrizione del contrassegno da parte del titolare. La delega non può riguardare la sottoscrizione, non esiste la delega per un documento che è strettamente personale, come del resto succede per la carta d’identità. Semmai la delega può esserci per la presentazione della documentazione per la pratica amministrativa, ma sarebbe una contraddizione in termini richiedere un pass invalidi e non potersi muovere per venire a firmare. Tuttavia in caso di difficoltà oggettive e temporanee del titolare a venire a firmare, in via eccezionale possiamo andare noi a casa a far sottoscrivere il documento, ed è accaduto nei giorni scorsi. Addirittura per una persona residente a Catania, ma temporaneamente a Milano in una casa di cura, alla quale era scaduto il contrassegno e che aveva avviato la pratica per il rinnovo, stiamo trasmettendo il contrassegno alla polizia locale di Milano per acquisire la firma dal titolare.