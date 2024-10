Stupro alla Villa Bellini, la sentenza: 12 anni e 8 mesi all’egiziano che ha abusato per primo della tredicenne

La condanna

Per il giovane componente del branco la procura aveva chiesto 14 anni

Condannato a 12 anni e 8 mesi il giovane egiziano, componente del branco, che ha stuprato per primo la tredicenne nei bagni della Villa Bellini, a Catania, lo scorso agosto. La gup Giuseppina Montuori ha letto pochi minuti fa il dispositivo. La pm Anna Trinchillo e il procuratore aggiunto Sebastiano Ardita, stamattina, hanno chiesto una condanna a 14 anni.

La giudice ha anche condannato l’imputato al risarcimento del danno alla ragazzina violentata, che si è costituita assieme ai genitori con l’avvocato Cecilia Puglisi, stabilendo una provvisionale di 50.000 euro e rinviando al procedimento civile per stabilire l’ammontare del danno. Provvisionale di 20.000 euro invece per il risarcimento nei confronti del fidanzatino, che è assistito dall’avvocato Eleonora Baratta. L’udienza preliminare stamattina si è aperta con una serie di eccezioni sulle parti civile sollevate dalla difesa, che sono state rigettate con una lunga e articolata ordinanza. Poi sono cominciate le discussioni: dopo la requisitoria della pm, è stato il turno dei legali delle due vittime e degli avvocati delle associazioni che si sono costituiti parte civile nel procedimento.

La prima sentenza: sono sette gli imputati