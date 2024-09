«Sui rischi e i pericoli del mare, diportisti e bagnanti sono più consapevoli»

i numeri

Il bilancio dell'operazione "Mare e laghi sicuri" 2024 della Guardia Costiera di Catania

“Omnia vincit animus” è il loro motto. Che al di là della traduzione letterale racchiude in sé diversi significati: l’intelligenza, la passione, il coraggio che gli uomini e le donne della Guardia Costiera mettono in campo quotidianamente. Un impegno via terra e via mare che va oltre i numeri raggiunti al termine dell’operazione “Mare e laghi sicuri” 2024. A bordo del pattugliatore d’altura Dattilo, ormeggiato al molo di Levante, a tracciare il bilancio dell’attività svolta per garantire la sicurezza della navigazione dei diportisti e i controlli sui litorali marino costieri sono stati: l’ammiraglio Antonio Ranieri (direttore marittimo della Sicilia Orientale), il capo sezione operativa, Marco Ferreri, il comandante della nave Dattilo, Davide Guzzi e il capo servizio operazioni, Michele Messina.

Le attività

Salvaguardia della vita umana in mare, vigilanza sul regolare svolgimento delle attività ricreative e commerciali e tutela dell’ecosistema marino sono stati i punti cardine che hanno caratterizzato la fase operativa coordinata dalla Direzione Marittima etnea. Solo a Catania sono state otto le unità soccorse, 31 gli eventi Sar (search and rescue), 15 le persone soccorse, 2.240 i controlli eseguiti e 95 le sanzioni amministrative. Quest’ultimo dato registra una diminuzione delle sanzioni rispetto allo scorso anno, nonostante il numero dei controlli sia stato maggiore. Sanzioni che riguardano in particolare i limiti consentiti ai diportisti di avvicinarsi alle coste nell’interesse di bagnati e sub.

Più controlli in mare, meno infrazioni

«Abbiamo incrementato il numero dei controlli – ha spiegato l’ammiraglio Ranieri – e il trend percentuale delle infrazioni è significativamente più basso. Dati che indicano come l’attività di prevenzione e le informazioni che veicoliamo durante tutto l’anno, anche nelle scuole, dà i suoi frutti. C’è quindi una maggiore consapevolezza di quali sono rischi e pericoli del mare e delle spiagge».Mentre in totale lungo i 650 chilometri di coste di giurisdizione della Sicilia Orientale comprese le isole Eolie, le Aree Marine Protette “Isola dei Ciclopi, “Plemmirio” e “Capo Milazzo” sono state: 90 le persone soccorse; 35 le unità navali soccorse; oltre 12.000 i controlli a mare e a terra; 909 le sanzioni amministrative; 58 le notizie di reato; 11.000 metri quadrati, tra spiagge e tratti di mare abusivamente occupati, restituiti alla libera fruizione.

I soccorsi