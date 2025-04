Sui social le foto dei rapporti con la sua ex, denunciato “Capitan Nemo”

il caso

Un altro caso di revenge porn a Catania. La vittima è una donna di 43 anni

In più occasioni utilizzando un nickname avrebbe pubblicato sui social alcune foto intime della ex e screenshot di conversazioni private scambiate con la donna, che però è stata riconosciuta ed informata di ciò che stava accadendo.

E’ accaduto a Catania. La vittima si è così rivolta ai poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza Borgo – Ognina, che sono risaliti all’identità dell’autore, il suo ex 43enne, che è stato denunciato.L’uomo era stato già denunciato dall’ex compagna per maltrattamenti e per tale ragione nei suoi confronti era stata adottata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con divieto di avvicinamento nei luoghi frequentati dalla vittima.