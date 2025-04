Sulla A18 “cantieri infiniti e senza operai”: la “via crucis” di automobilisti e pendolari diventa un caso politico

Viabilità

Interrogazione urgente del deputato Salvo Tomarchio per chiedere chiarimenti e interventi immediati in merito alle condizioni del tratto autostradale, con particolare riferimento allo svincolo di Acireale

Tanto tuonò che piovve, avrebbe detto Socrate se si fosse trovato a dovere percorrere l’autostrada Messina-Catania, su entrambi i versi, di questi tempi, per via di lavori in corso disposti dal Consorzio autostrade siciliane, costretto dalla indifferibilità. Sul banco degli imputati il tratto dell’A18 compreso tra Giarre e Catania lungo il quale le file sono all’ordine del giorno, con disagi notevoli e inevitabili, al punto da “guadagnarsi” la ribalta dell’Ars, dinanzi alla quale l’on. Salvo Tomarchio ha presentato un’interrogazione urgente per chiedere chiarimenti e interventi immediati in merito alle condizioni del tratto autostradale, con particolare riferimento allo svincolo di Acireale.

Determinanti, in questo senso, le interlocuzioni con cittadini e amministratori del territorio interessato. Nell’atto ispettivo, l’on. Tomarchio segnala «il persistere di disagi e criticità dovuti alla inadeguata segnaletica dei lavori in corso», con particolare preoccupazione per «i restringimenti di carreggiata non adeguatamente segnalati» e «la frequente assenza di personale attivo nei cantieri», causa di rallentamenti e congestionamenti del traffico.«La situazione – sottolinea il deputato – è particolarmente grave nei pressi dell’immissione autostradale da Acireale». A farne le spese sono soprattutto i pendolari, che subiscono ritardi nel tragitto verso il posto di lavoro e di ritorno alle proprie abitazioni. Il deputato acese chiede alla Regione, in particolare all’assessorato alle Infrastrutture, di «intervenire presso il Cas, affinché vengano chiariti tempi e modalità dei lavori in corso, con l’adozione di misure che migliorino la sicurezza e la comunicazione agli utenti. Tra le proposte avanzate quella di “valutare l’ipotesi di effettuare i lavori lontano dagli orari diurni e di punta, anche prevedendo il lavoro notturno”, oltre alla possibilità di “garantire il risarcimento per i danni subiti dai pendolari a causa dei ritardi.