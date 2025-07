Sulla moto enduro senza assicurazione, né revisione, né targa e (in un caso) senza patente: multe salatissime dei carabinieri

Il controllo

I controlli a Bronte per verificare l'osservanza della regole. Due centauri nei guai

I carabinieri di Bronte hanno fermato due giovani a bordo di una moto enduro di ritorno dalle campagne. La stragrande maggioranza degli enduristi – spiegano i carabinieri – è composta da sportivi corretti, che scelgono di circolare utilizzando percorsi autorizzati, evitando zone vietate o delicate, e adottando comportamenti responsabili volti alla tutela dell’ambiente, alla sicurezza propria e degli altri, e nel totale rispetto delle norme.