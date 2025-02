Sull’Etna continua l’attività effusiva dalla base del cratere Bocca Nuova

Vulcano

Un’attività effusiva da fessura eruttiva alla base del cratere Bocca Nuova con modesta ed episodica attività stromboliana al cratere di Sud-Est e degassamento al cratere Bocca Nuova, Voragine e Cratere di Nord-Est. E’ quanto in corso nella zona sommitale dell’Etna secondo il bollettino settimanale pubblicato dall’Ingv di Catania che segnala l’assenza di attività sismica da fratturazione e che l’ampiezza del tremore vulcanico e su livelli medio.