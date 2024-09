Sull’Etna continua l’attività di degassamento dai crateri sommitali

Ingv

L’ampiezza media del tremore vulcanico ha mostrato un graduale incremento a partire dalle prime ore di oggi

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, osservatorio Etneo, comunica le osservazioni effettuate mediante le telecamere di videosorveglianza evidenziano che continua l’attività di degassamento ai crateri sommitali dell’Etna prevalentemente a carico della Voragine e del Cratere di Sud-Est. Nonostante la presenza di forte vento e copertura nuvolosa in zona sommitale, attualmente non si osservano variazioni significative dell’attività vulcanica.