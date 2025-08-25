Sull’Etna si intensifica l’attività stromboliana: emissione di cenere e allerta rossa per il traffico aereo

Eruzione

L'aeroporto resta operativo. L'altezza della colonna di cenere non è stimabile

Un’intensa attività stromboliana è presente ai crateri sommitali dell’Etna con una forte emissione di cenere vulcanica, la cui altezza non è al momento stimabile. E’ quanto emerge dal monitoraggio, visivo e termico, eseguito da esperti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, osservatorio etneo, di Catania e che hanno emesso un avviso per il traffico aereo di massima allerta, ovvero un Vona (Volcano observatory notice for aviation) di colore rosso.L’attuale fase eruttiva del vulcano attivo più alto d’Europa non impatta sulla piena operatività dell’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania.